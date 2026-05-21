jueves, 21 de mayo de 2026

Policiales: Un auto sospechoso y un choque

Esta tarde.

Sospechoso. Esta tarde una pareja que estaba dentro de un auto generó la inquietud de los vecinos de un sector de la Ciudad de Chacabuco. Llamaron a la Policía. Al relevar el número de patente se detectó que pesaba sobre el rodado una prohibición de circular. Sin embargo, el vehículo estaba estacionado y no había nadie en su interior. Ocurrió en Santiago del Estero entre Mitre y Pringles.



Volver a Chacabuquero.

Choque. En el anochecer de este jueves se registró un choque entre dos autos en Entre Ríos entre San Martín y Moreno. Solamente hubo daños materiales. Eran coches Ford Focus y Ford Fiesta.


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