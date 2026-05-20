Video: Así fue el choque de esta mañana según una cámara de seguridad

Imágenes.
El conductor del auto que participó en el choque y vuelco de esta mañana en Moreno entre Solís Corrientes se comunicó con Chacabuquero para dar su versión.
Volver a Chacabuquero.
Aportó el video de una camara de seguridad. Fue en respuesta a la versión que dio a Chacabuquero el conductor de la combi.
Esto expresó el automovilista, Marcio Weber: "En respuesta a la otra parte del choque de esta mañana que dijo que crucé en rojo, con el celular y a alta velocidad. En este video de la camara de seguridad se puede ver como la combi sin previo aviso frena en la mitad de la calle sin dejar espacio para el paso. Luego de que ocurre el choque, este mueve el vehiculo para la mano del frente, cuando, luego de un accidente se debe dejar todo como está".
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