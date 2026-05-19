martes, 19 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

    Que en paz descanse: Oscar.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

 - Leopoldo Oscar Presa "Leo". Falleció a los 96años. Casa de duelo: Maipú 154. Funeral hasta las 22.00. Será cremado.


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