lunes, 18 de mayo de 2026

El 24 se realizará la Velada Patria en Chacabuco con variados artistas

 


Agenda. También habrá una en Rawson.

Este 24 de mayo se llevará a cabo la tradicional velada patria organizada por la Asociación Músicos Unidos de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Será desde las 21.00 en el Teatro Italiano con entrada libre y gratuita. Participarán Raul Álvarez, Tango Pasión, Charli Montaño, Ballet Cahuín Cumpá, Marcelo Tomassini, Linaje, Jazmin Gianone cantando el Himno Nacional a las 00.00 del 25 de Mayo; y el payador Carlos Marchesini.

Auspicia la Municipalidad de Chacabuco.

También habrá una velada patria con tango y folklore el 24 de mayo por la noche en el Teatro Italiano de Rawson.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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