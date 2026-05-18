El 24 se realizará la Velada Patria en Chacabuco con variados artistas

Agenda. También habrá una en Rawson.
Este 24 de mayo se llevará a cabo la tradicional velada patria organizada por la Asociación Músicos Unidos de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Será desde las 21.00 en el Teatro Italiano con entrada libre y gratuita. Participarán Raul Álvarez, Tango Pasión, Charli Montaño, Ballet Cahuín Cumpá, Marcelo Tomassini, Linaje, Jazmin Gianone cantando el Himno Nacional a las 00.00 del 25 de Mayo; y el payador Carlos Marchesini.
Auspicia la Municipalidad de Chacabuco.
También habrá una velada patria con tango y folklore el 24 de mayo por la noche en el Teatro Italiano de Rawson.
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