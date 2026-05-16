sábado, 16 de mayo de 2026

Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche lluviosa se reportó un accidente de tránsito en la ruta 7 en cercanía de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

ocurrió en la Curva de Coliqueo, kilómetro 219. Participó un auto que chocó con el guardarrail y quedó sobre la calzada. No se pidió asistencia de los bomberos voluntarios. El SAME fue al lugar pero no trasladó a nadie. El conductor del rodado sería de Mendoza, de apellido Pacheco y de 61 años. 


Imagen: creada con IA


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