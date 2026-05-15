Que en paz descanse: José Antonio.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- José Antonio Capel. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Olavarría 74. Sepelio: 16 de mayo a las 11.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "La cultura nacional en lo alto de la mano de un músico de Chacabuco"
- Mix de Chacabuco: Piden dadores de sangre - Unión de intendentes - Nuevo lector de patentes
- Además de Chacabuco San Isidro Labrador es Patrono de todas estas ciudades
- El Juzgado de Paz de Chacabuco cita a una empresa y a vecinos y familiares
- Los multaron en Chacabuco y no fue por el tamaño
- Investigaron una situación violenta que involucra a un niño de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Regresa a Chacabuco una obra de teatro y llega el "Gato"
- Una particular situación policial en un barrio de Chacabuco
- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con una enfermedad crónica
- A disfrutar del calorcito en Chacabuco por luego se puede complicar
- Fue inaugurado un centro cultural y deportivo en un barrio
-Incendio.en una vivienda de Chacabuco
- "Mantengan limpias las vías de Chacabuco"
- Alerta por estafas en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Quedaron en offside en las calles de Chacabuco
- Atención: se suspenden dos trenes de pasajeros a Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario