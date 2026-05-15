viernes, 15 de mayo de 2026

Los encontraron en falta en el Día del Patrono de Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito informó el resultado del operativo de control de este viernes en Chacabuco..



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; tres por circular a contramano; dos por circular sin verificación técnica vehicular. Se labró un acta de infracción por circular utilizando el teléfono celular.


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