viernes, 15 de mayo de 2026

Los multaron en Chacabuco y no fue por el tamaño

 


Detalles. Se agregaron fotos.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados este jueves en la ciudad.



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Chanchería "El corte perfecto"

Se retuvieron: cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; cuatro licencias de conducir por falta de casco. Se labraron: ocho actas de infracción por girar a la izquierda desde Av Solís Hacia Olavarría; un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (Discos); dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad.

Todos de los controles


Se labraron actas de infracción por sacar ramas y escombros a la vía pública en día no permitido. Y se labraron actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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