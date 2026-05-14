Regresa a Chacabuco de una obra de teatro y llega el "Gato"

Agenda.
La Municipalidad brindó este jueves la conferencia de prensa en donde fueron presentadas las actividades culturales, deportivas y sociales que se desarrollarán en Chacabuco durante el fin de semana. También se adelantaron actividades de la Semana de Mayo.
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La misma fue encabezada por el intendente Rubén Darío Golia.
Golía destacó la amplia oferta que se ofrecerá durante el fin de semana, destacando además la inauguración del nuevo Centro Cultural y Deportivo en el barrio San Cayetano, llevado a cabo en horas de la mañana, extendiendo así los espacios culturales y deportivos de la ciudad.
Participaron además de la conferencia, el Secretario General, Gustavo Masci; el Secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro; el Director de la Escuela de Actividades Culturales, Omar “Marci” Arabia; la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra; el Coordinador del Centro Deportivo Zona Oeste, Gonzalo Correas; la coordinadora de la sala teatral de la EAC, Lara Balbo; la Directora del Ballet Terra Danza, Raquel Taborda; y el profesor de Ajedrez de la EAC, Rafael Stéfano.
A continuación la grilla completa de actividades:
Viernes 15 de mayo
17:50 horas - Jornada de actualización en el deporte “Una Mirada Interdisciplinaria” en el Polideportivo Municipal
21:00 horas - Obra de teatro “El hombre inesperado”, con Inés Estévez y Germán Palacios en el Teatro Italiano.
Sábado 16 de mayo
9:30 horas - Cicloturismo “Los Caminos de Haroldo” hasta el Álamo Carolina. Concentración en el Arco de Chacabuco, sobre Acceso Hipólito Yrigoyen. También allí se concentrarán quienes harán el recorrido en combi.
9:30 horas - Los equipos de las categorías mini, infantil, menor y cadete de la Escuela Municipal de Handball, juega de local por la liga Asamball frente San Miguel del Monte, en el Polideportivo 9 de Julio.
10:00 horas - La Escuela Municipal de Hockey tendrá la 2da Fecha del Torneo Desarrollo, donde participarán CEF Nº20 y River de Junín. En el predio del Club Porteño (Av. Saavedra continuación)
15:00 horas - La Escuela Municipal de Judo tendrá encuentro de escuelas deportivas, participarán las escuelas de Rojas y Chivilcoy, en el Polideportivo Municipal.
21:00 horas - Peña Patria Folklórica del Ballet Terra Danza en el Club 9 de Julio
Domingo 17 de mayo
14:00 horas - Torneo de Ajedrez PRIX del Centro en la Escuela de Actividades Culturales
Martes 19 de mayo
18:00 horas - Proyección de la película “Una canción para mi tierra”, con la participación del chacabuquense Mathias Carnaghi. Espacio INCAA del Teatro Italiano.
Jueves 21 de mayo
21:00 horas - Obra de Teatro “Negociemos” con Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni en el Teatro Italiano
Sábado 23 de mayo
17:30 horas - Charla con Gustavo “Gato” Sylvestre “La Revolución de Mayo en la Argentina actual”, en el Teatro Italiano. Entrada libre y gratuita con reserva previa. Entradas disponibles a partir del lunes 18 de mayo de 08:00 a 12:00 horas y de 19:30 a 21:00 horas en el Teatro Italiano.
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