jueves, 14 de mayo de 2026

Regresa a Chacabuco de una obra de teatro y llega el "Gato"

 


Agenda.

La Municipalidad brindó este jueves la conferencia de prensa en donde fueron presentadas las actividades culturales, deportivas y sociales que se desarrollarán en Chacabuco durante el fin de semana. También se adelantaron actividades de la Semana de Mayo.



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Chanchería "El corte perfecto"

La misma fue encabezada por el intendente Rubén Darío Golia.

Golía destacó la amplia oferta que se ofrecerá durante el fin de semana, destacando además la inauguración del nuevo Centro Cultural y Deportivo en el barrio San Cayetano, llevado a cabo en horas de la mañana, extendiendo así los espacios culturales y deportivos de la ciudad.

Participaron además de la conferencia, el Secretario General, Gustavo Masci; el Secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro; el Director de la Escuela de Actividades Culturales, Omar “Marci” Arabia; la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra; el Coordinador del Centro Deportivo Zona Oeste, Gonzalo Correas; la coordinadora de la sala teatral de la EAC, Lara Balbo; la Directora del Ballet Terra Danza, Raquel Taborda; y el profesor de Ajedrez de la EAC, Rafael Stéfano.


A continuación la grilla completa de actividades:


Viernes 15 de mayo

17:50 horas - Jornada de actualización en el deporte “Una Mirada Interdisciplinaria” en el Polideportivo Municipal

21:00 horas - Obra de teatro “El hombre inesperado”, con Inés Estévez y Germán Palacios en el Teatro Italiano.


Sábado 16 de mayo

9:30 horas - Cicloturismo “Los Caminos de Haroldo” hasta el Álamo Carolina. Concentración en el Arco de Chacabuco, sobre Acceso Hipólito Yrigoyen. También allí se concentrarán quienes harán el recorrido en combi.

9:30 horas - Los equipos de las categorías mini, infantil, menor y cadete de la Escuela Municipal de Handball, juega de local por la liga Asamball frente San Miguel del Monte, en el Polideportivo 9 de Julio.

10:00 horas - La Escuela Municipal de Hockey tendrá la 2da Fecha del Torneo Desarrollo, donde participarán CEF Nº20 y River de Junín. En el predio del Club Porteño (Av. Saavedra continuación)

15:00 horas - La Escuela Municipal de Judo tendrá encuentro de escuelas deportivas, participarán las escuelas de Rojas y Chivilcoy, en el Polideportivo Municipal.

21:00 horas - Peña Patria Folklórica del Ballet Terra Danza en el Club 9 de Julio


Domingo 17 de mayo

14:00 horas - Torneo de Ajedrez PRIX del Centro en la Escuela de Actividades Culturales


Martes 19 de mayo

18:00 horas - Proyección de la película “Una canción para mi tierra”, con la participación del chacabuquense Mathias Carnaghi. Espacio INCAA del Teatro Italiano.


Jueves 21 de mayo

21:00 horas - Obra de Teatro “Negociemos” con Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni en el Teatro Italiano


Sábado 23 de mayo

17:30 horas - Charla con Gustavo “Gato” Sylvestre “La Revolución de Mayo en la Argentina actual”, en el Teatro Italiano. Entrada libre y gratuita con reserva previa. Entradas disponibles a partir del lunes 18 de mayo de 08:00 a 12:00 horas y de 19:30 a 21:00 horas en el Teatro Italiano.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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