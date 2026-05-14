Alerta por estafas en Chacabuco

Comunicado.
Durante las últimas horas trascendió que en nuestra ciudad hay personas que se hacen pasar por operarios qué realizan trabajos de cordón cuneta ofreciendo servicios a cambio de dinero, ello con fines sospechosos. Se trata de individuos vestidos con indumentaria similar a la de operarios del rubro, que se acercan a las viviendas ofreciendo este tipo de trabajos.
Volver a Chacabuquero.
Frente a esta situación, la Subsecretaría de Seguridad informa que no hay individuos haciendo trabajos en este sentido.
Ante la duda registrar la denuncia en comisaría local o comunicarse al teléfono fijo 431166 o Emergencias 911.
Firma:
Subsecretaría de Seguridad - Municipalidad de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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¿Cómo no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo en Chacabuco?
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