martes, 12 de mayo de 2026

¿Cómo no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo en Chacabuco?

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el resultado de los operativos del martes.



Volver a Chacabuquero.

El Corte Perfecto, chanchería

Se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, una por cruzar semáforo en rojo, una por estacionar en lugar prohibido (rampa de discapacidad). En calle Balcarce y Andrés de Verá se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; dos licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron tres actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.


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