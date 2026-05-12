¿Cómo no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo en Chacabuco?

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el resultado de los operativos del martes.
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Se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, una por cruzar semáforo en rojo, una por estacionar en lugar prohibido (rampa de discapacidad). En calle Balcarce y Andrés de Verá se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; dos licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron tres actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.
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