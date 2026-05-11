lunes, 11 de mayo de 2026

Procedimiento de Tránsito en Chacabuco


Este lunes.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dió a conocer un procedimiento 



Volver a Chacabuquero.

Se procedió con el secuestro de dos equinos sueltos en la vía pública sobre calle 838 entre Buenos Aires y Entre Ríos.


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