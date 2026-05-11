Procedimiento de Tránsito en Chacabuco

Este lunes.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dió a conocer un procedimiento
Volver a Chacabuquero.
Se procedió con el secuestro de dos equinos sueltos en la vía pública sobre calle 838 entre Buenos Aires y Entre Ríos.
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