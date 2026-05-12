Violento accidente en la mañana de Chacabuco

Temprano. Uno de los vehículos fue retenido
Esta mañana se registró un violento accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
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Participaron dos autos y un camión. Todos estaban circulando. No hubo heridos de consideración pero sí importantes daños materiales. Dos niños fueron trasladados al Hospital en ambulancia para control. Uno de los coches terminó chocando con el acoplado del transporte de cargas. Ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Matheu, alrededor de las 8.00, cuando en la ciudad hay mucho tránsito vehícular por la entrada de alumnos a las escuelas.
La Subsecretaría de Tránsito informó que se retuvo uno de los vehículos por circular sin licencia de conducir cédula de identificación vehicular y seguro obligatorio
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