martes, 12 de mayo de 2026

Violento accidente en la mañana de Chacabuco

 


Temprano. Uno de los vehículos fue retenido

Esta mañana se registró un violento accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

Participaron dos autos y un camión. Todos estaban circulando. No hubo heridos de consideración pero sí importantes daños materiales. Dos niños fueron trasladados al Hospital en ambulancia para control. Uno de los coches terminó chocando con el acoplado del transporte de cargas. Ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Matheu, alrededor de las 8.00, cuando en la ciudad hay mucho tránsito vehícular por la entrada de alumnos a las escuelas.


La Subsecretaría de Tránsito informó que se retuvo uno de los vehículos por circular sin licencia de conducir cédula de identificación vehicular y seguro obligatorio




Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Hubo otros dos accidentes en Chacabuco 

- Policiales de Chacabuco: Vehículos secuestrados - Choque - Incendio

Todavía se habla de esto:

- Varias empresas presentaron ofertas para hacerse cargo de la ruta que atraviesa Chacabuco

- Festejan el aniversario en un pueblo cercano a Chacabuco

- Procedimiento de Tránsito en Chacabuco

- Queja de una vecina de Chacabuco

- Pavimentan un sector de Chacabuco que era fuente de críticas

- Jugadores de Chacabuco salieron campeones en Buenos Aires

- Mix de Chacabuco: Problemas entre vecinos - Operativo de Castración - Se puso fría la cosa

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Vecino acosado - Socorrieron a una mujer - Inspección







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)