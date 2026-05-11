Festejan el aniversario en un pueblo cercano a Chacabuco

Datos históricos.
Este fin de semana se llevará a cabo el festejo de un pueblo que está en otro partido pero se encuentra a pocos kilómetros de Chacabuco
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Se trata de Inés Indart. El evento se desarrollará el domingo 17, a partir de las 10:00, en diferentes espacios físicos.
Por la mañana, habrá misa en la capilla San Pascual Bailón y desfile de instituciones locales. Desde las 13:00, en el predio de la estación del ferrocarril, se presentarán espectáculos en vivo con música, ballet y propuestas para toda la familia. También se montará una feria de artesanías y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto.
El pueblo debe su nombre a Inés Indart de Arrieta. En un gesto común para la época, la familia Indart donó las tierras necesarias para la traza urbana y la llegada de las vías férreas. Se toma como referencia fundacional el 14 de mayo de 1911, coincidiendo con la inauguración de la estación de tren. Es que la llegada de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires (Ferrocarril Belgrano) fue el verdadero motor de crecimiento.
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