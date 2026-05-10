domingo, 10 de mayo de 2026

Mix: Escritora de Chacabuco expuso en la Feria Internacional del Libro - Firman un contrato

 


Breves.

Feria. Una Escritora de Chacabuco participó en uno de los ámbitos más concurridos de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se trata de Karen Zárate, quien formó parte del espacio Tribuna Joven. Junto a sus pares Paulina Maggi y Camila Mora estuvo en el panel "Personajes Rotos: cuando sentir duele". Además, firmó ejemplares en el stad de Del Fondo Editorial que ha publicado sus obras "La chica que quería volar", "El Club de las cosas imposibles",  y "Quererme así".



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Firma. Este lunes por la mañana la Municipalidad de Chacabuco y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco firmarán un contrato por obra de pavimento en la calle Santiago del Estero. Será a las 11.00 en la planta alta del Palacio Municipal.


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