Mix: Escritora de Chacabuco expuso en la Feria Internacional del Libro - Firman un contrato

Breves.
Feria. Una Escritora de Chacabuco participó en uno de los ámbitos más concurridos de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se trata de Karen Zárate, quien formó parte del espacio Tribuna Joven. Junto a sus pares Paulina Maggi y Camila Mora estuvo en el panel "Personajes Rotos: cuando sentir duele". Además, firmó ejemplares en el stad de Del Fondo Editorial que ha publicado sus obras "La chica que quería volar", "El Club de las cosas imposibles", y "Quererme así".
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Firma. Este lunes por la mañana la Municipalidad de Chacabuco y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco firmarán un contrato por obra de pavimento en la calle Santiago del Estero. Será a las 11.00 en la planta alta del Palacio Municipal.
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