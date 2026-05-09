Choque y fuga en Chacabuco

Está tarde.
Está tarde se registró en Chacabuco un caso de choque y fuga.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que un rodado causó daños en su Toyota Corolla que estaba estacionado y se fue del lugar. Ocurrió en Padre Doglia entre Bordenave de Cacho y Paso.
Ya han ocurrido varios de estos casos en las últimas semanas
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