viernes, 8 de mayo de 2026

Mix de Chacabuco: Maquinistas formados - Fueron por más carreras - Capacitación de libertaria

Breves.

Maquinistas. A través del convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Chacabuco, continúan desarrollándose las clases de capacitación para la formación de Operadores de Máquinas Viales.



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

En esta oportunidad, y por primera vez en la historia del curso en nuestra ciudad, participa un cupo femenino local, marcando un importante avance en materia de inclusión y oportunidades laborales. La capacitación otorga certificación oficial del Ministerio de Trabajo.

Educación. Las coordinadoras del Centro Universitario de Chacabuco, Débora Di Paolo y Natalia Garraza, mantuvieron una reunión con el director académico del Centro Regional, Pablo Negri, con el objetivo de avanzar en la posible implementación de una Tecnicatura Universitaria y nuevas diplomaturas, respondiendo a las demandas y necesidades de formación de la comunidad.

Capacitación. Este sábado, 9 de mayo, a partir de las 9 hs, en sede de la Cámara de Comercio de la ciudad de Chacabuco, Av. Saavedra 51, se dictará una charla/capacitación sobre “Trabajo en equipo” a cargo de Fernando Trabucco.

El disertante se desempeña como Capacitador Profesional en Recursos Humanos, es Coach Ontologico, Subsecretario del Ministerio de Desregulación y Presidente del Proyecto PRAX, Formación para equipos y líderes comprometidos.

La ponencia será abierta al público y gratuita. ‎


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