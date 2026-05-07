Búsquedas y persecuciones en la noche de Chacabuco

Madrugada.
A pesar del mal tiempo estuvo movida la noche de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Primero, la Policía estuvo rastrillando un sector de la ciudad dado que una persona dijo haber visto a un sospechoso caminando con algo en brazos pero no era un niño a pesar que lo trasladaba abrigado con una sábana. Al parecer, se trató de un televisor y eso llevó a que se pensara quw se trataba de uno de los equipos robados en la calle Deán Funes horas antes. Los patrulleros no encontraron a nadie. Ocurrió en inmediaciones de la cancha de River.
Por otro lado, hubo un recorrido de la Policía por la zona céntrica para tratar de dar con un grupo de menores en bicicleta que momentos antes habían acosado con intenciones de robo a otra persona. Tampoco se halló nada.
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