Emergencias: Salida de bomberos y choque de motos en Chacabuco

Esta noche. Se agregaron más fotos del choque.
Esta noche fría y ventosa se reportaron dos emergencias de manera simultánea.
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Sonó la sirena de bomberos y hubo un choque de motos en Chacabuco. La salida de bomberos fue por el incendio de una vivienda Espora 575. Es en los fondos de la casa. Allí vive una vecina de apellido Arias. Dos dotaciones fueron enviadas al lugar. No hubo heridos.
En cuanto al choque, ocurrió en Santa Fe y Zapiola. Una mujer y un varón fueron trasladados al Hospiral municipal en ambulancia. Al parecer, cada uno iba en cada una de las motos.
La secuencia fue la siguiente: primero se dio el choque y luego la salida de bomberos. Así que una parte de los voluntarios pasaron por el lugar del accidente dado que queda camino al cuartel.
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