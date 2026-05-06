Tormenta en Chacabuco: Granizo gigante y choque

Esta tarde.
Esta tarde se registró una caída de granizo gigante en distintos puntos de Chacabuco desde el centro a la ruta 7.
Volver a Chacabuquero.
Muchos vecinos compartieron fotos y videos del fenómeno con Chacabuquero. En general, compararon el tamaño con huevos de gallina. Una vecina medió una piedra de huelo de 30 centímetros de contorno. Otra vecina comentó que decidió guardar una pieza de granizo en el freezer a modo de recuerdo.
También hubo un choque entre dos autos en Maipú entre Reconquista y San Juan. No se reportaron heridos
Según lo informado por el jefe de Defensa Civil de Chacabuco, Mario Bergaglio, no hubo llamados por emergencias o problemas derivados de la tormenta. Agregó que tampoco hubo llamados a los bomberos voluntarios.
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