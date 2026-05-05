martes, 5 de mayo de 2026

Altercado en un barrio de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró un altercado en una vivienda de un barrio de Chacabuco.



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El Corte Perfecto

Esto derivó que varios móviles de la Policía fueron convocados para contener la situación. Posteriormente se supo que hubo un problema entre los integrantes de una pareja. Sin embargo, no hubo intención de las partes de radicar una denuncia. Quien pidió la presencia policial fue una vecina.

Ocurrió en el barrio Los Amigos, tras la estación de trenes.


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