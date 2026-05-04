Conflicto en una vivienda particular de Chacabuco

Ya hubo otros casos.
En las últimas horas se reportó una situación conflictiva en una vivienda particular. Ya hubo casos en otros lugares de Chacabuco.
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Una vecina llamó a la Policía para ponerla al tanto que su propio hijo menor de edad le había sustraído la moto. Como sucedió en otras oportunidades, la progenitora buscaba alguna solución la situación y que el joven se tuviera que retirar del hogar. Al parecer, se le dio intervención al Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño.
Lo más preocupante es que este no es un caso aislado. Hay varias familias de Chacabuco en las que suele haber altercados entre adultos y menores por su comportamiento delictivo que terminan con el deseo de los primeros de echar a los segundos de la casa.
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