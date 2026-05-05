Interceptaron un colectivo en Chacabuco en búsqueda de una persona sospechosa

Medianoche.
La Policía de Chacabuco interceptó un colectivo de larga distancia en la ruta en busca de una persona sospechosa.
Volver a Chacabuquero.
Hubo una denuncia telefónica que alertaba sobre un sujeto que había estado manipulando un arma de fuego en la rotonda del acceso Hipólito Yrigoyen. El dato siguiente fue que había subido a un micro de una empresa camino a Junín.
Se sometió a un proceso de identificación a un pasajero y se revisó su equipaje. No se encontró ninguna arma de fuego. El sujeto tenía antecedentes de pedidos de paradero pero dados de baja.
La persona no fue demorada y pudo seguir viaje. El colectivo retomó su marcha a las 00.35. Ocurrió en la ruta 7, cerca de la Curva del Sol.
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