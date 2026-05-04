Le robaron en Chacabuco y siguió el rastro

Esta noche.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron un caballo. El dueño pudo seguir el rastro de las huellas del equino hasta Perón y Mateo Muro. Desgracia mente luego se complicó la situación porque comenzaron aparecer calles pavimentadas. Quedó en radicar la denuncia.
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