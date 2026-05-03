Advertencia meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Se ha emitido una alerta meteorológica por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es para el miércoles por la tarde, de nivel amarillo. Se dijo que el área podría ser afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
El incremento de la inestabilidad meteorológica vendra aparejado con un aumento de la temperatura. No obstante, tras la llegada de las lluvias se pronostica un nuevo descenso de la temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados centígrados.
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