sábado, 2 de mayo de 2026

Rawson: Renuncia e inauguración en el partido de Chacabuco

 


Localidad.

Hay novedades en Rawson, localidad del partido de Chacabuco que pronto será visitada por el intendente Rubén Darío Golía y su gabinete.



Volver a Chacabuquero.

A fines de la semana pasada una médica llamada Karen Chumacero renunció a las guardias que cumplía en el Hospital y en el Hogar de Ancianos de Rawson. Según la información publicada por la Radio Sobrenivel tuvo desacuerdos con los directivos y personal del nosocomio. Ahora hay una campaña de firmas para pedirle a la doctora que se quede a vivir en Rawson.

Por otro lado, este lunes por la mañana se realizará la inauguración del Barrio Crucero General Belgrano en Mitre y 2 de Mayo. Se trata de un homenaje a los caídos y sobrevivientes del Hundimiento de este buque ocurrido durante la guerra de Malvinas en 1982.

Foto: Google Maps


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