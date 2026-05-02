Rawson: Renuncia e inauguración en el partido de Chacabuco

Localidad.
Hay novedades en Rawson, localidad del partido de Chacabuco que pronto será visitada por el intendente Rubén Darío Golía y su gabinete.
Volver a Chacabuquero.
A fines de la semana pasada una médica llamada Karen Chumacero renunció a las guardias que cumplía en el Hospital y en el Hogar de Ancianos de Rawson. Según la información publicada por la Radio Sobrenivel tuvo desacuerdos con los directivos y personal del nosocomio. Ahora hay una campaña de firmas para pedirle a la doctora que se quede a vivir en Rawson.
Por otro lado, este lunes por la mañana se realizará la inauguración del Barrio Crucero General Belgrano en Mitre y 2 de Mayo. Se trata de un homenaje a los caídos y sobrevivientes del Hundimiento de este buque ocurrido durante la guerra de Malvinas en 1982.
Foto: Google Maps
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Madrugada: En espera - Incidentes - Daño en Chacabuco
- Accidentes en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Motos no aptas para menores en Chacabuco
- Tres maneras de recordar en Chacabuco el 2 de mayo de 1982
- Policiales de Chacabuco: un demorado y un lesionado
- Daño para robar en un sector de Chacabuco
- "Intendente Golía estamos cansados de esta falta de respeto"
- Madrugada de Chacabuco: Una persona hospitalizada y otros incidentes
- Más datos del violento choque en la madrugada de Chacabuco
- No vieron la subida y fue demasiado tarde
No hay comentarios:
Publicar un comentario