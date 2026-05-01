Daño para robar en un sector de Chacabuco

Regreso.
En las últimas horas de registró una situación de daño y robo en un sector de Chacabuco.
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Cortaron cables telefónicos para llevárselos en horas de la madrugada. Los vecinos alertaron sobre lo ocurrió y la Policía estuvo en el lugar. Los responsables del ataque al tendido de comunicaciones se dieron a la fuga.
Ocurrió en Alberdi y Espora.
Este tipo de robo se hizo muy popular en Argentina en tiempos de la pandemia de coronavirus. Los que los ejecutan han sufrido lesiones mortales porque muchas veces caen al vacío o son aplastados por los postes que sostienen los cables pero se encuentran en mal estado.
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