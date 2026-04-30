jueves, 30 de abril de 2026

Demorado en Chacabuco por una causa judicial

Ruta.

Personal de la Patrulla Rural de Chacabuco demoró a una persona de sexo masculino este jueves.



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Fue en un control realizado en la Ruta Nacional N° 7 km 201. El sujeto, oriundo de la localidad de San Andrés de Giles, poseía pedido de captura activo vigente, por "S/AMENAZAS AGRAVADAS POR EL USO DE ARMA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN CONCURSO REAL", a solicitud del Juzgado en lo Correccional N° 4 del Departamento Judicial Mercedes a cargo de la Dra. Maria Teresa Bomaggio, quien ordenó notificación a primera audiencia a los fines de regularizar su situación procesal.-

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