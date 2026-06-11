Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 11 de junio de 2026

Salida de bomberos en Chacabuco por una emergencia en el centro

 


Esta tarde.

La sirena de bomberos fue motivada por una emergencia en una vivienda de la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, una mujer cayó a un pozo ciego. Ocurrió en Italia entre Rivadavia y Cervantes. También se convocó al SAME y a la Policía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Emergencia de salud en un predio deportivo de Chacabuco

- Actividades para el fin de semana en Chacabuco

- Novedades en el caso de una moto robada en Chacabuco

- Se viene un concurso de pesca y otra novedad en la laguna de Rocha

- Puede haber cambios en el tiempo para Chacabuco este fin de semana largo

- Lo encontraron en pleno centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Encendieron más luces LED en un barrio de Chacabuco

- Se realizó otro sorteo de Chacabuco para Todos II

- Necrológicas II

- Donación de futbolistas de Chacabuco

- Más datos de una denuncia radicada en Chacabuco

- Mix de Chacabuco: Participación en un fallecimiento - Gestiones por la zona - Caminos de Haroldo

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Robo en un negocio de Chacabuco

- Madrugada de multas para camiones y acoplados de Chacabuco

- Parece que no pasa nada pero en la foto se muestra una infracción en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)