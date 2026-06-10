Encendieron más luces LED en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
El Intendente Municipal, Darío Golía, junto al Secretario de Gobierno, Javier Estévez, e integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, encabezó la inauguración de nuevas luminarias LED en ocho cuadras del barrio “La Construcción”.
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Participaron también del acto el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Hernán Ibáñez, y el secretario de la institución, Juan Manuel Golía, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento de esta importante obra para el sector.
Durante la recorrida, el Jefe Comunal agradeció la paciencia de los vecinos y vecinas del barrio, quienes aguardaron durante un tiempo la concreción de esta mejora. En ese sentido, destacó que la nueva iluminación representa un avance significativo en materia de seguridad vial y urbana, además de contribuir a una mejor calidad de vida para toda la comunidad.
Golía también compartió un emotivo momento con “Beba”, una histórica vecina del barrio, con quien recordó años de amistad y numerosas charlas compartidas. Por su parte, la vecina expresó su satisfacción por la obra realizada y señaló que la nueva iluminación transformó la fisonomía del lugar, acompañando el crecimiento que ha tenido el barrio en los últimos años.
La incorporación de tecnología LED permite optimizar la iluminación de los espacios públicos, mejorar la visibilidad nocturna y brindar mayor seguridad a quienes transitan y residen en el barrio “La Construcción”.
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