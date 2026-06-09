martes, 9 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Mabel. 

 

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- Claudia Mabel Leissarrague. Falleció a los 57 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio: horario a confirmar.

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