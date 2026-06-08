Policiales de Chacabuco: Pedido de auxilio - Intrusos - Inspección

Breves.
Auxilio. Esta tarde se registró un pedido de auxilio a la Policía por parte de una vecina. Al parecer, alegó que su ex pareja, de la cual está protegida por una medida judicial de no acercamiento, había ingresado a su vivienda. Dos patrulleros se dirigieran al lugar. La femenina terminó siendo trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una nueva denuncia. Ocurrió en Buenos Aires continuación.
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Intrusos. Luego del episodio en el que una persona fue detenida por ingresar al depósito judicial de vehículos de la Policía, esta mañana hubo otro alerta por dos intrusos. Al parecer, estas personas se escaparon al ser advertida su presencia y antes de la llegada de un patrullero. Ocurrió en el acceso Elguea - Román, a la altura de la Playa Municipal de Camiones.
Inspección. Esta madrugada fue inspeccionada por la Policía una vivienda dado que la moradora escuchó pasos en el techo. No se encontró a nadie. Ocurrió en inmediaciones de Entre Ríos y La Plata.
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