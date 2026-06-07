domingo, 7 de junio de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias fuertes  para Chacabuco y la zona.



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Es de nivel amarillo y va desde la noche de este domingo hasta la mañana del lunes. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo. A partir del lunes se suman: General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo. El área podría ser afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

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