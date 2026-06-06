sábado, 6 de junio de 2026

Salida de bomberos por el incendio de un vehículo en Chacabuco

 

Anochecer.

En el anochecer del día sábado se registró un principio de incendio en un vehículo en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Una dotación de bomberos voluntarios concurrió en auxilio del conductor de una camioneta. Ocurrió en inmediaciones de Primera Junta y Balcarce. Finalmente el dueño del rodado pudo controlar el siniestro y los bomberos terminaron realizando tareas de enfriamiento.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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