viernes, 5 de junio de 2026

Más datos de otro robo ocurrido en Chacabuco

 


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Se conocieron más datos de un robo ocurrido en Chacabuco en las últimas horas.



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cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Se trata de la sustracción de una moto Keller 110. Se la llevaron de Primera Junta y Villegas, entre las 23.00 del jueves y la 1.00 de este viernes. El dueño, de apellido Teruzzi, encontró el candado forzado y un destornillador. Fue radicada la denuncia en la Comisaría. Cualquier información sobre el caso debe ser informada al 911. Este caso había sido reportado por Chacabuquero temprano, a partir de la publicación en las redes sociales de una familiar del dueño de la moto.

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