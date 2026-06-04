Robo en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Esta madrugada se reportó un robo en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fueron sustraídas 4 motos del interior de un garage. Los ladrones abrieron un portón. Ocurrió en inmediaciones de Sosa y Mitre. El hecho delictivo fue detectado alrededor de las 3.00. Dos de los rodados sustraídos son Honda XR.
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