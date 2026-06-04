Reinauguran una plazoleta en Chacabuco y hay varios espectáculos para el fin de semana

Agenda.
Este fin de semana hay una variada actividad cultural en Chacabuco.
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Este viernes a las 9.00 se llevará a cabo la reinauguración de la plazoleta de la estación de colectivos, Paseo de la Memoria, en Falucho entre Yrigoyen y Olavarría. Será en el marco se los 50 años del último Golpe Militar y en el 25° aniversario de la creación de la Comisión Memoria y Justicia integrada por familiares de víctimas de la dictadura. Se descubrirá una placa con código QR que permitirá visitar un sitio web con información histórica. También los estudiantes secundarios que participan en el programa Jóvenes y Memoria agasajarán con poesías y canciones a la Comisión.
Viernes, 18.30, en la Casa de la Cultura, María Alejandra Hernández presenta el libro "Estación Luján, Ferrocarril Oeste", que es una investigación histórica.
Viernes, 21.00, en el Teatro Italiano se presenta la obra "Es complicado", con Claribel Medina y Pablo Alarcón. Las fotos que encabezan esta nota fueron tonadas en junio del 2025 cuando los actores pasaron por una estación de servicio de Chacabuco mientras recorrían otras salas de la zona.
Sábado, 21.00, Teatro Italiano, el grupo Tres Danza presenta el espectáculo "Ranura de la Noche", con las bailarinas Pilar Rodrigo, Sofía Nieto y Carolina Fallat.
Domingo, 10.00, Polideportivo Municipal, Expo Danza, muestra de escuelas de ritmos urbanos y danzas árabes.
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