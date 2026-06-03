Chacabuco, entre los distritos con mayor tasa de suicidio

Informe oficial.
Un informe oficial ubica a Chacabuco en la lista de distritos bonaerenses donde más ha aumentado la tasa de suicidios en el último año.
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Comparte la situación con Pergamino, San Nicolás, San Pedro, 9 de Julio, Chivilcoy, Mercedes, Luján, Cañuelas, San Vicente, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Necochea y General Pueyrredon. En todos estos partidos la tasa estuvo en más de 13.0 casos cada 100.000 habitantes, de acuerdo a los datos de un estudio de estadísticas del 2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación publicado por la Agencia DIB.
El número de víctimas de suicidios en la Argentina creció en 2025 un 22,6 por ciento en relación al año anterior. Hubo 5.209 suicidios. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.977.
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