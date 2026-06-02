Choque en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
participaron tres vehículos. dos de ellos estaban en movimiento y el tercero estacionado. este último fue el que terminó sufriendo los mayores daños porque uno de los rodados golpeó la puerta del lado del acompañante que estaba abierta y la sacó de lugar.
Participaron un auto Ford Ka que arrancó, un Jeep Cherokee que estaba circulando y un SUV Renault Duster que estaba estacionado dado que una persona estaba cargando pertenencias del lado del acompañante. Según un testigo, el auto comenzó a circular y fuego golpeado por el Jeep, y luego chocó con la puerta. El vecino que estaba realizando la carga se salvó de milagro de que lo atropellaran. Ocurrió en Santa Fe entre Zapiola y Alberdi.
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