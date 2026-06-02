martes, 2 de junio de 2026

Choque en el centro de Chacabuco

 


Esta tarde.

esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

participaron tres vehículos. dos de ellos estaban en movimiento y el tercero estacionado. este último fue el que terminó sufriendo los mayores daños porque uno de los rodados golpeó la puerta del lado del acompañante que estaba abierta y la sacó de lugar. 

Participaron un auto Ford Ka que arrancó, un Jeep Cherokee que estaba circulando y un SUV Renault Duster que estaba estacionado dado que una persona estaba cargando pertenencias del lado del acompañante. Según un testigo, el auto comenzó a circular y fuego golpeado por el Jeep, y luego chocó con la puerta. El vecino que estaba realizando la carga se salvó de milagro de que lo atropellaran. Ocurrió en Santa Fe entre Zapiola y Alberdi.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Un medio nacional dedicó una nota a un ilustre hijo de Chacabuco

- Incidente en un barrio de Chacabuco

- Los Bomberos de Chacabuco celebran en su Día

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Empresa con presencia en Chacabuco sufre un enorme incendio 

- Vecino reclama que se normalicen las conexiones eléctricas en su barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Así como lo ven le cobraron una multa en Chacabuco

- Mix de Chacabuco: Encendieron luces LED - Encuentro de Artes Marciales - Expo de danzas árabes y ritmos urbanos

- Policiales de Chacabuco: Al rescate de un caballo - Accidente de tránsito 

- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco 

- Policiales de Chacabuco: Policías en un gran allanamiento - Le robaron - Camionero en apuros

- En estos puntos de Chacabuco hay Dispositivos que pueden salvar vidas

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Denunció que le robaron mientras viajaba a Chacabuco

- Se retuvo una moto por varias infracciones en Chacabuco

- Quedaron mal parados en Chacabuco


 



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)