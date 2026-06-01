Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

Nota pedida.
A veces escucho que hablan del Hospital Municipal de manera negativa, del servicio en sí. La verdad es que yo no suelo necesitarlo para mí en lo personal, pero hace media hora aproximadamente lo necesité para mi madre, a quien le surgió un cuadro de arritmia. La respuesta de la ambulancia fue casi inmediata. Además, la calidad humana —desde la doctora hasta la enfermera y el camillero— fue de una excelencia digna de una clínica privada; lo único que tengo son palabras de agradecimiento.
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Esto ocurrió hoy, 1/6, a las 15:30 horas. Como ciudadano común de Chacabuco, quiero dejar sentado que nuestro hospital y su sistema de atención hoy son de muy alta calidad cuando uno los requiere. No importa quién sos ni qué edad tenés: a mi madre, una señora mayor y humilde, la atendieron con una calidad humana que solo se ve (y no siempre) cuando tenés medios económicos para pagarte una clínica privada. Por eso, hoy no quiero dejar pasar este momento para agradecer y felicitar por el servicio con el que cuenta nuestro Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
Muchísimas gracias.
Firma:
Adrián Pablo Gerardo Chaaban
DNI 22.508.676
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