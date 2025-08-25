lunes, 25 de agosto de 2025

"Larga espera en la guardia del Hospital de Chacabuco"

 


Nota pedida 

Hace mas de 1 hora y media que estamos esperando atencio en la guardia del Hospital y no nos atienden. No es la primera vez que pasa, hay gente jodida y esta esperando.



Volver a Chacabuquero.

Es una vergüenza. Si venís con una urgencia te morís acá nomás porque no atienden. Van a ser 2 horas casi.

Yo vine a acompañar a mi mamá que está con dolor en los riñones y hay más gente que esta esperando y no sale nadie. Igual, esto no es la primera vez y si te tratan mal

Vinieron los hijos de una señora que estaba mal y quisieron romper todo. Una vergüenza. Están a las risas ahí atrás sabiendo que la gente viene porque esta enferma, no porque tiene ganas

Una mujer desde las 11 de la mañana estaba. Ni siquiera salen a avisar que es lo qué pasa que estan tardando para atender.


Firma:

Georgina


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

