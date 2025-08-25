"Larga espera en la guardia del Hospital de Chacabuco"

Nota pedida
Hace mas de 1 hora y media que estamos esperando atencio en la guardia del Hospital y no nos atienden. No es la primera vez que pasa, hay gente jodida y esta esperando.
Volver a Chacabuquero.
Es una vergüenza. Si venís con una urgencia te morís acá nomás porque no atienden. Van a ser 2 horas casi.
Yo vine a acompañar a mi mamá que está con dolor en los riñones y hay más gente que esta esperando y no sale nadie. Igual, esto no es la primera vez y si te tratan mal
Vinieron los hijos de una señora que estaba mal y quisieron romper todo. Una vergüenza. Están a las risas ahí atrás sabiendo que la gente viene porque esta enferma, no porque tiene ganas
Una mujer desde las 11 de la mañana estaba. Ni siquiera salen a avisar que es lo qué pasa que estan tardando para atender.
Firma:
Georgina
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque cerca del Hospital de Chacabuco
- "Ante la falsa información publicada por un medio de Chacabuco"
- "¿Quién paga el arreglo de la moto?
- Mix de Chacabuco: Teatro, seminario de Encordado, Descuento para camioneros y fiesta del peón rural
- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco
- ¿Tormenta de Santa Rosa a la vista para Chacabuco?
Todavía se habla de esto:
- Expo Rural Chacabuco: precio de las entradas, charlas y espectáculos
- Accidente en un sector alejado de Chacabuco
- Los ganadores del duatlón de Chacabuco
- Problema conocido en la madrugada de Chacabuco
- Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario