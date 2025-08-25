Mix de Chacabuco: Teatro, seminario de Encordado, Descuento para camioneros y fiesta del peón rural

Breves.
Escuela. La Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco, dio a conocer la agenda de eventos programados para este fin de semana en su sede principal ubicada en Avellaneda 127.
Capacitación
"Seminario Intensivo de Encordado – Cuarto encuentro"
Elaboración de bandeja contenedor rectangular (20 x 40 x 10 cm).
Dictado por la Profesora de la institución, Lorena Centurión.
Sábado 30 de agosto – 13:00 a 16:00 hs
Valor: $32.000 (incluye materiales). Cupos limitados.
Teatro
"Julito"
Adaptación del cuento de Roberto Fontanarrosa. Creación grupal.
Actúan: Efraín Cirigliano, Matías Natti y Mariela Simone.
Sábado 30 de agosto – 21:00 hs
Entrada general: $5.000
"Extraños sucesos del más acá"
Domingo 31 de agosto – 16:00 hs
Entrada: 1 por $10.000 – 2 por $14.000
Inscripción al seminario y venta de entradas en Avellaneda 127, de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 hs.
Camioneros. La Municipalidad informó a los transportistas que, para obtener el descuento, la empresa o particular propietario del vehículo debe dirigirse a la Dirección de Habilitaciones del Municipio, ubicada en la calle Remedios de Escalada de San Martín N° 232. Allí, deberá presentar una fotocopia de la cédula verde del vehículo a verificar. Luego, en la oficina le entregarán una autorización que deberá presentar en la planta verificadora para que se haga efectivo el descuento.
Fiesta. El domingo 31, desde la mañana, en Saforcada, partido de Junín se celebrará la Fiesta del Peón Rural.
Habrá desfile, juegos de rienda, carrera de sortija, almuerzo criollo y la presentación de Engualichados, campero y reservado, escuela de Danzas Lirolay, y Nuevos Sueños. Entrada gratuita.
Organiza la Delegación Municipal de Saforcada con el apoyo de la Municipalidad de Junín.
