martes, 26 de agosto de 2025

Violento choque en una avenida de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco. 



Participaron en el mismo una moto y un automóvil. 




La conductora de la moto fue trasladado en ambulancia al hospital municipal. 

Ocurrió minutos antes de las 6.00 en la intersección de Avenida Garay y calle Salta. 

La moto circulaba por la mano descendente de la avenida y el auto dobló desde Garay hacia Salta.

Karina Geloso, Fuerza Patria

