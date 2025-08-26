Violento choque en una avenida de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco.
Participaron en el mismo una moto y un automóvil.
La conductora de la moto fue trasladado en ambulancia al hospital municipal.
Ocurrió minutos antes de las 6.00 en la intersección de Avenida Garay y calle Salta.
La moto circulaba por la mano descendente de la avenida y el auto dobló desde Garay hacia Salta.
