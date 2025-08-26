Mix: - Piden reabrir la partidaria municipal - Luces LED en Chacabuco - Feria del libro

martes, 26 de agosto de 2025

Paritarias. La Asociación Trabajadores del Estado de chacabuco envío una nota al intendente Rubén Darío Golía pidiendo que se convoque nuevamente a la comisión de relaciones laborales. El objetivo es reabrir la paritaria municipal. 



Cabe recordar que si se cumplió el último acuerdo al que accedieron el municipio y los sindicatos que nuclean a sus trabajadores 

Esto ocurre a días de las elecciones legislativas. 

Luminarias. El Intendente Municipal, Darío Golía, manifestó esta tarde que se está trabajando en la colocación de luminarias LED en calle Cervantes y en la localidad de O´Higgins, este es el plan de iluminación que viene realizando el Municipio en todo el partido de Chacabuco.

También hizo saber el Jefe Comunal que se sigue trabajando en la reparación y mejorado de las calles de tierra, en el plan de pavimento en la cuadra N° 17, tomas de juntas y pintura en el acceso Hipólito Yrigoyen.

Feria. En un encuentro realizado en el Honorable Concejo Deliberante, ediles de distintos bloques legislativos entregaron un reconocimiento a Anahí Trompino y David Chiecchio, impulsores del proyecto cultural Pretextos y organizadores del Tercer Festival del Libro y la Cultura, que se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en el histórico Salón de los Espejos de Chacabuco.


