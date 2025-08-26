Misa en memoria de una vecina de Chacabuco

Nota pedida.
En memoria de Rosa Ciminelli de Yannibelli,en el aniversario de su natalicio, rezando por su eterno descanso junto a la Gloria de Dios nuestro Señor y reunida con sus hermanos Próspero (Cholo), Elvira y Rita (Lita) Ciminelli invitamos a familiares y amigos a la misa que se celebrará hoy martes 26 de Agosto en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción a las 20.00.
Firma:
Familia Ciminelli
