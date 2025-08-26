martes, 26 de agosto de 2025

Misa en memoria de una vecina de Chacabuco

 


Nota pedida.

En memoria de Rosa Ciminelli de Yannibelli,en el aniversario de su natalicio, rezando por su eterno descanso junto a la Gloria de Dios nuestro Señor y reunida con sus hermanos Próspero (Cholo), Elvira y Rita (Lita) Ciminelli invitamos a familiares y amigos a la misa que se celebrará hoy martes 26 de Agosto en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción a las 20.00.


Firma:

Familia Ciminelli



