"Ante la falsa información publicada por un medio de Chacabuco"

Comunicado.
Ante la falsa información proporcionada por un medio de comunicación reconocido de nuestra ciudad, nos vemos en la obligación de aclarar el tema.
Volver a Chacabuquero.
El día sábado 23/8 en el transcurso de la tarde, un grupo de menores se los divisa aparentemente "Cazando pajaritos" con objetos mayormente llamados (hondas, gomeras, resorteras), en un momento se ve que toman como objetivo una de nuestras cámaras de seguridad ubicadas en Aristóbulo del Valle y Pueyrredón rompiendo la misma, nuestro técnico encargado se acerca al lugar y retira la misma para su reparación.
En la imagen se puede apreciar el faltante de la cámara y lo que un vecino denuncia como "robo de cámara"
El dispositivo está en reparación y prontamente volverá a estar en servicio.
Firma:
Centro de Monitoreo de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Larga espera en la guardia del Hospital de Chacabuco"
- Choque cerca del Hospital de Chacabuco
- "¿Quién paga el arreglo de la moto?
- Mix de Chacabuco: Teatro, seminario de Encordado, Descuento para camioneros y fiesta del peón rural
- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco
- ¿Tormenta de Santa Rosa a la vista para Chacabuco?
Todavía se habla de esto:
- Expo Rural Chacabuco: precio de las entradas, charlas y espectáculos
- Accidente en un sector alejado de Chacabuco
- Los ganadores del duatlón de Chacabuco
- Problema conocido en la madrugada de Chacabuco
- Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario