Problema conocido en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Esta madrugada se repitió el mismo problema de los fines de semana en Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Se trata de las motos que circulan a alta velocidad por las calles de la ciudad y por las rutas.
La actividad con alta dosis de ruidos molestos de escapes se intensificó luego de la hora de cierre de los locales nocturnos hasta las 7.00 aproximadamente.
Cámaras. Recientemente el gobierno de Junín anunció que los agentes de Tránsito comenzarán a usar una body cam para registrar los operativos y también contarán con un botón antipánico para pedir ayuda a sus compañeros y a la Policía.
