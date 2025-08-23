sábado, 23 de agosto de 2025

Incidentes en la noche de Chacabuco

 

Esta madrugada.

Durante la madrugada se registraron algunos incidentes en la ciudad de Chacabuco.



Ocurrieron principalmente en el horario de cierre de los locales nocturnos. 

Hubo algunas peleas en las inmediaciones del acceso Hipólito Yrigoyen. 

En al menos tres oportunidades fue convocada a la policía para intervenir en los conflictos. 

En uno de los casos se pidió asistencia médica del SAME para una persona de sexo masculino.

