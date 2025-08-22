viernes, 22 de agosto de 2025

Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco

 


Un menor hospitalizado.

Este mediodía se registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Un menor de edad tienen bicicleta fue trasladado del hospital en ambulancia a raíz de las lesiones que sufrió. 

Según una vecina participó en este accidente una camioneta. 

Ocurrió en inmediaciones de Laprida y Azcuénaga.

La bicicleta fue guardada por un vecino en su casa.


