Moto accidentada y secuestrada en Chacabuco

La . Subsecretaria de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado del trabajo realizado en la madrugada del domingo.
En un Operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Ruta 7 Km 203(los tubos) colectora Ruta 7 en Parque industrial y en un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y sin chapa patente falta de casco.
Uno de los rodados fue participé de un accidente conducida por un menor de edad.
